В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали

В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Ингушетии, в результате один человек погиб, еще 16 пострадали.

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Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Ингушетии, в результате один человек погиб, еще 16 пострадали. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "ДТП произошло на 596-м км трассы Р-217 "Кавказ". Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в результате погиб один человек, 16 пострадали", - сказал источник в экстренных службах. По его словам, все пострадавшие доставляются в больницу, где будет определена степень полученных ими травм, а также оказана вся необходимая помощь. Всего в автобусе находились 17 человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подпишитесь на наш Telegram канал