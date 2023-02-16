В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Ингушетии, в результате один человек погиб, еще 16 пострадали.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"ДТП произошло на 596-м км трассы Р-217 "Кавказ". Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в результате погиб один человек, 16 пострадали", - сказал источник в экстренных службах.
По его словам, все пострадавшие доставляются в больницу, где будет определена степень полученных ими травм, а также оказана вся необходимая помощь.
Всего в автобусе находились 17 человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.