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В доставке грузов в Россию через территорию Грузии наблюдаются задержки

В доставке грузов в Россию через территорию Грузии наблюдаются задержки На таможенно-пропускном пункте "Ларс" на грузино-российской границе возникли задержки в процедурах ввоза-вывоза товаров и перехода людей через границу.
В регионе
6 октября 2021 г. 14:44
В доставке грузов в Россию через территорию Грузии наблюдаются задержки

На таможенно-пропускном пункте "Ларс" на грузино-российской границе возникли задержки в процедурах ввоза-вывоза товаров и перехода людей через границу.

Как сообщили грузинскому бюро Report в Службе доходов Министерства финансов Грузии, причиной задержки стали ремонтно-восстановительные работы, проводимые российской стороной на указанном участке.

"После завершения работ с российской стороны таможенный пункт пропуска "Казбеги" будет работать в обычном режиме, и пересечение границы будет осуществляться в прежнем режиме. По указанной причине российская сторона не может принимать международные грузоперевозки в безостановочном режиме", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией Служба доходов совместно с Агентством наземного транспорта Министерства экономики и другими государственными структурами проводит активную работу по предотвращению очередей из грузовых автомобилей, перевозящих грузы из соседних стран в Россию и Центральную Азию.

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