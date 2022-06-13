В Донецкой области ВСУ освободили три села и сдвинули участок фронта

Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области и сдвинули участок фронта на 15 км.

Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области и сдвинули участок фронта на 15 км.

Как передает Report со ссылкой на УНН, об этом сообщает группировка Объединенных сил.

"Артиллерия противника на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что они остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит противнику ощутимые потери", - говорится в сообщении.

На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

"Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ уничтожили технику противника.