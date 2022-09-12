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В Донецкой области в результате обстрелов погибли 3 гражданских лиц, 8 ранены

В Донецкой области в результате обстрелов погибли 3 гражданских лиц, 8 ранены В результате обстрела населенных пунктов Донецкой области Украины за сутки погибли трое мирных жителей, восемь человек получили ранения.
В регионе
12 сентября 2022 г. 12:51
В Донецкой области в результате обстрелов погибли 3 гражданских лиц, 8 ранены

В результате обстрела населенных пунктов Донецкой области Украины за сутки погибли трое мирных жителей, восемь человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 11 сентября погибли 3 мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабных боевых действий в Донецкой области погибли 834 человека, 2 079 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Версия на английском языке Shelling in Donetsk: 3 killed, 8 injured  
Версия на азербайджанском языке Donetsk vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 3 mülki şəxs ölüb, 8-i yaralanıb

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