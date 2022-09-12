В Донецкой области в результате обстрелов погибли 3 гражданских лиц, 8 ранены

В результате обстрела населенных пунктов Донецкой области Украины за сутки погибли трое мирных жителей, восемь человек получили ранения.

В результате обстрела населенных пунктов Донецкой области Украины за сутки погибли трое мирных жителей, восемь человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 11 сентября погибли 3 мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабных боевых действий в Донецкой области погибли 834 человека, 2 079 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.