В Донецкой области Украины число раненых в результате обстрела возросло до 33

Число раненых в результате обстрела ВС РФ города Константиновки Донецкой области Украины возросло до 33.

Число раненых в результате обстрела ВС РФ города Константиновки Донецкой области Украины возросло до 33.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела коммуникации полиции Донецкой области Александру Гаврилко.

"По официальной информации, у нас 16 погибших и 33 раненых", - сказала она.

По ее словам, почти все жертвы обстрела идентифицированы.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о том, что ВС РФ подвергли обстрелу центральный рынок города, в результате чего погибли 16 человек.