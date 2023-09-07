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В Донецкой области Украины число раненых в результате обстрела возросло до 33

В Донецкой области Украины число раненых в результате обстрела возросло до 33 Число раненых в результате обстрела ВС РФ города Константиновки Донецкой области Украины возросло до 33.
В регионе
7 сентября 2023 г. 11:59
В Донецкой области Украины число раненых в результате обстрела возросло до 33

Число раненых в результате обстрела ВС РФ города Константиновки Донецкой области Украины возросло до 33.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела коммуникации полиции Донецкой области Александру Гаврилко.

"По официальной информации, у нас 16 погибших и 33 раненых", - сказала она.

По ее словам, почти все жертвы обстрела идентифицированы.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о том, что ВС РФ подвергли обстрелу центральный рынок города, в результате чего погибли 16 человек.

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