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В Донецкой области при обстреле ВС РФ погибли 7 мирных жителей, еще 10 ранены

В Донецкой области при обстреле ВС РФ погибли 7 мирных жителей, еще 10 ранены В Донбассе с начала суток российские войска убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.
В регионе
21 мая 2022 г. 23:42
В Донецкой области при обстреле ВС РФ погибли 7 мирных жителей, еще 10 ранены

В Донбассе с начала суток российские войска убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения", - написал он.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого ВС РФ ранили в Луганской области.

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Donetskə hücum edib, ölən və yaralananlar var

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