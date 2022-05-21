В Донецкой области при обстреле ВС РФ погибли 7 мирных жителей, еще 10 ранены

В Донбассе с начала суток российские войска убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.

В Донбассе с начала суток российские войска убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения", - написал он.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого ВС РФ ранили в Луганской области.

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.