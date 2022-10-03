В Донецкой области из-за обстрелов погиб один человек, восемь получили ранения

За прошедшие сутки в результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области погиб один мирный житель, 8 человек получили ранения.

За прошедшие сутки в результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области погиб один мирный житель, 8 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 2 октября погиб один мирный житель Донбасса - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении со слов Кириленко.

Сегодня утром ВС РФ атаковали Запорожье ракетами С-300, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры, в частности детский реабилитационный центр. Один человек госпитализирован.