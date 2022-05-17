В Донецкой и Луганской области за сутки в результате обстрелов погибло 20 гражданских

В Донецкой и Луганской области за сутки в результате обстрелов ВС РФ погибло 20 гражданских. Среди жертв есть один ребенок.

В Донецкой и Луганской области за сутки в результате обстрелов ВС РФ погибло 20 гражданских. Среди жертв есть один ребенок.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Группировки Объединенных сил.

Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.

"Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, один отель и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибло 20 мирных граждан (среди них один ребенок)", - говорится в сводке.