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    В доме бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна обнаружили около 1,75 млн долларов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Армении провели обыски в квартире бывшего начальника службы охраны экс-президента Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в квартире было обнаружено более 1,74 млн долларов.

    "Во время обыска было обнаружено 1,1 млн долларов, 230 000 евро, 36 млн драмов (общая сумма - 1,74 млн долларов). Следствие покажет происхождение средств", - отметила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян. 

    Ранее в рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета Армении по Еревану были предприняты необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств злоупотреблений, зафиксированных в ресторанном комплексе "Янс", который принадлежит семье Вачагана Казаряна.

    В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, электронные носители. Кроме того, обнаружены два пистолета (с документами) и более 1 млн долларов.

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