В доме бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна обнаружили около 1,75 млн долларов

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Армении провели обыски в квартире бывшего начальника службы охраны экс-президента Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в квартире было обнаружено более 1,74 млн долларов.

"Во время обыска было обнаружено 1,1 млн долларов, 230 000 евро, 36 млн драмов (общая сумма - 1,74 млн долларов). Следствие покажет происхождение средств", - отметила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.

Ранее в рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета Армении по Еревану были предприняты необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств злоупотреблений, зафиксированных в ресторанном комплексе "Янс", который принадлежит семье Вачагана Казаряна.

В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, электронные носители. Кроме того, обнаружены два пистолета (с документами) и более 1 млн долларов.