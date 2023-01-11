В домах членов "Дашнакцутюн" в Ереване проходят обыски

В Араратской области и Ереване в домах членов партии "Дашнакцутюн" с раннего утра проходят обыски.

В Араратской области и Ереване в домах членов партии "Дашнакцутюн" с раннего утра проходят обыски.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян.

Пока нет никакой информации о задержанных, но по ее оценке, это "очередные незаконные действия, имеющие политические цели".

В свою очередь адвокат активиста от "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна Беник Галстян отметил, что в доме его подзащитного в Арташате также проходит обыск, а самого Варданяна пригласили на допрос, в рамках какого дела - неизвестно.