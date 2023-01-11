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В домах членов "Дашнакцутюн" в Ереване проходят обыски

В домах членов "Дашнакцутюн" в Ереване проходят обыски В Араратской области и Ереване в домах членов партии "Дашнакцутюн" с раннего утра проходят обыски.
В регионе
11 января 2023 г. 11:29
В домах членов Дашнакцутюн в Ереване проходят обыски

В Араратской области и Ереване в домах членов партии "Дашнакцутюн" с раннего утра проходят обыски.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян.

Пока нет никакой информации о задержанных, но по ее оценке, это "очередные незаконные действия, имеющие политические цели".

В свою очередь адвокат активиста от "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна Беник Галстян отметил, что в доме его подзащитного в Арташате также проходит обыск, а самого Варданяна пригласили на допрос, в рамках какого дела - неизвестно.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda “Daşnaksütyun” Partiyası üzvlərinin evlərində axtarış aparılır
Версия на английском языке Searches underway in houses of Dashnaktsutyun party members in Yerevan

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