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В Дохе состоялось пятое заседание Высшего военного комитета Турция-Катар

В Дохе состоялось пятое заседание Высшего военного комитета Турция-Катар Турция и Катар обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в военной сфере и сфере безопасности. Обсуждения прошли на пятом заседании Высшего военного комитета двух стран в Дохе.
В регионе
12 января 2023 г. 11:16
В Дохе состоялось пятое заседание Высшего военного комитета Турция-Катар

Турция и Катар обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в военной сфере и сфере безопасности. Обсуждения прошли на пятом заседании Высшего военного комитета двух стран в Дохе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Минобороны Катара.

В заседании приняли участие главы генштабов ВС Турции и Катара Яшар Гюлер и Салим бин Хамед Акил ан-Набит, а также высокопоставленные военные чины двух стран.

Детальной информации о заседании не приводится. После заседания Гюлер посетил посольство Турции в Дохе, а также Командование объединенных сил Турции и Катара.

В соответствии с "Совместным соглашением между Турецкой Республикой и Государством Катар о создании Высшего стратегического комитета", подписанным 19 декабря 2014 года, было налажено сотрудничество между двумя странами в области военной подготовки и оборонной промышленности и ВС Турции в Катаре была предоставлена ​​военная база.

В соответствии с соглашением турецкие ВС дислоцированы в Катаре. При этом на планомерной основе проводятся совместные военные учения.

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Версия на английском языке Fifth meeting of Turkiye-Qatar Supreme Military Committee held in Doha

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