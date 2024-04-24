В Дохе прошли первые очные переговоры России и Украины по возвращению детей

Представители России и Украины впервые очно провели переговоры по вопросу воссоединения детей с семьями. Переговоры проходили при посредничестве властей Катара в Дохе.

Представители России и Украины впервые очно провели переговоры по вопросу воссоединения детей с семьями. Переговоры проходили при посредничестве властей Катара в Дохе.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Стороны договорились, что 29 детей будут возвращены на Украину, 19 - в Россию.

Она отметила, что катарская сторона зафиксировала эти списки.

В январе уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала боевых действий в Украину вернулись 517 детей и 2 828 взрослых.