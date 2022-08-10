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В Днепропетровской области Украины погибли 11 человек результате ударов "Градами"

В Днепропетровской области Украины погибли 11 человек результате ударов "Градами" В результате из-за нанесения ударов "Градами" по Никопольскому району Днепропетровской области Украины погибло 11 человек.
В регионе
10 августа 2022 г. 09:48
В Днепропетровской области Украины погибли 11 человек результате ударов Градами

В результате из-за нанесения ударов "Градами" по Никопольскому району Днепропетровской области Украины погибло 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила - 13. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада", - написал он в соцсетях.

По словам Резниченко, в Марганце 10 человек погибли, 11 получили тяжелые ранения. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.

Между тем, в Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей без газа.

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