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В Дманиси открылась воскресная школа

В Дманиси открылась воскресная школа В селе Гарабулаг Дманисского района Грузии в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой открылась воскресная школа.
В регионе
10 февраля 2025 г. 16:59
В Дманиси открылась воскресная школа

В селе Гарабулаг Дманисского района Грузии в рамках проектов Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой открылась воскресная школа.

Как сообщает грузинское бюро Report, в школе созданы необходимые условия для углубленного изучения азербайджанского и грузинского языков детьми из разных возрастных групп.

Руководитель центра Кямран Хыдыров отметил высокий интерес учащихся к азербайджанскому языку.

"Цель школы - помочь детям из азербайджанских семей сохранить родной язык, познакомить их с историей и культурой. В настоящее время курсы азербайджанского языка организованы в селах Хамамлы и Гарабулаг. Мы также уделяем внимание преподаванию грузинского языка", – сказал он.

Преподаватель азербайджанского языка Интигам Исмаилов подчеркнул важность общения на родном языке для сохранения национальной идентичности. По его словам, дети изучают грамматику, морфологию, литературу и поэзию.

Педагог грузинского языка Майя Хмаладзе отметила, что воскресная школа будет способствовать увеличению числа азербайджанских студентов в грузинских вузах, а также укреплению дружбы между народами и интеграции азербайджанцев в грузинское общество.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDmanisidə Azərbaycan dilini tədris edən həftəsonu məktəbinin açılışı olub

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