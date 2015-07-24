​В Диярбакыре совершено нападение на полицейских: есть погибший и раненый

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В результате обстрела полицейских неизвестными в Диярбакыре погиб один страж порядка, еще один получил ранения, сообщает Report со ссылкой на TRT.

Согласно имеющейся информации, неизвестный, позвонив по номеру 155, сообщил об аварии на дороге и попросил прислать на место ДТП полицейский патруль.

Полицейский автомобиль прибыл по названному адресу. Увидев, что на месте нет какого-либо инцидента, полицейские вышли из автомобиля, и в этот момент подверглись огнестрельному огню, открытому группой неизвестных лиц.

Один из полицейских получил ранение в голову, второй - в ногу и грудь. Полицейский Тансу Айдын погиб на месте, а его товарищ находится в тяжёлом состоянии.

На место происшествия стянуты силы безопасности. В поимке преступников задействованы и два вертолёта.