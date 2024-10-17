В девяти районах Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Калмыкии из-за почвенной засухи введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В девяти районах Калмыкии из-за почвенной засухи введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как передает Report , об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Бату Хасиков.

По его словам, он получает от фермеров обращения о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов, вызванных почвенной засухой. В связи с этим в республике принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.

"Считаю, что введение регионального ЧС необходимо. Мы минимизируем риски деятельности наших фермеров", — заявил Хасиков.

Он также отметил, что республике необходимо продолжать ускоренное и последовательное развитие интенсивных форм ведения сельского хозяйства, направленных на высокую добавленную стоимость продукции.