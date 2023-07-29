В детском лагере на Алтае отравились около 70 детей

Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУСК) по региону.
В прокуратуру Шебалинского района 29 июля поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный Орленок", расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай.
"Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Отравились дети в возрасте с 7 до 17 лет, их состояние удовлетворительное. Всего в лагере отдыхало 354 ребенка.
Рассматривается вопрос о приостановке работы лагеря.