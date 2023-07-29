О нас

В детском лагере на Алтае отравились около 70 детей

В детском лагере на Алтае отравились около 70 детей Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело.
В регионе
29 июля 2023 г. 17:48
В детском лагере на Алтае отравились около 70 детей

Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУСК) по региону.

В прокуратуру Шебалинского района 29 июля поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный Орленок", расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай.

"Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Отравились дети в возрасте с 7 до 17 лет, их состояние удовлетворительное. Всего в лагере отдыхало 354 ребенка.

Рассматривается вопрос о приостановке работы лагеря.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi