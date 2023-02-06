В десятый пакет санкций ЕС против РФ не войдут новые экономические ограничения

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не включит в себя новые экономические меры, а скорее устранит пробелы в уже введенных ограничениях.

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не включит в себя новые экономические меры, а скорее устранит пробелы в уже введенных ограничениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По мнению нескольких собеседников газеты, в плане экономических санкций речь идет о корректировке уже существующих ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что десятый пакет санкций ЕС, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на 10 млрд евро. По ее словам, новый пакет также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций.