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В десятый пакет санкций ЕС против РФ не войдут новые экономические ограничения

В десятый пакет санкций ЕС против РФ не войдут новые экономические ограничения Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не включит в себя новые экономические меры, а скорее устранит пробелы в уже введенных ограничениях.
В регионе
6 февраля 2023 г. 12:00
В десятый пакет санкций ЕС против РФ не войдут новые экономические ограничения

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не включит в себя новые экономические меры, а скорее устранит пробелы в уже введенных ограничениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По мнению нескольких собеседников газеты, в плане экономических санкций речь идет о корректировке уже существующих ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что десятый пакет санкций ЕС, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на 10 млрд евро. По ее словам, новый пакет также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций.

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Версия на английском языке 10th package of EU sanctions against Russia not to include new economic restrictions

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