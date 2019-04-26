В Дербенте намерены защитить памятник Низами Гянджеви от вандалов

© АиФ Дагестан https://report.az/storage/news/6233fe929735b39dae9473e283be6dc0/24a066f1-757e-4e95-b10e-a66692f62230_292.jpg

В Дербенте придумали, как обезопасить от вандалов памятник великому азербайджанскому поэту, мыслителю Низами Гянджеви.

Как передает Report на местные СМИ, об этом в своем блоге в соцсети написал мэр города Хизри Абакаров.

Глава Дербента сообщил, что новый монумент поэта будет изготовлен из гранита или бронзы. Мастера из Азербайджана уже представили два варианта памятника. Оба макета представлены на суд общественности – жители сами выберут, как будет выглядеть новая скульптура.

Ранее на целостность монумента неоднократно покушались хулиганы.