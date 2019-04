В Дербенте намерены защитить памятник Низами Гянджеви от вандалов

View this post on Instagram

Мы долго думали, как обезопасить памятник Низами Гянджеви, который регулярно подвергается вандализму. Этот монумент создан из цемента, который хрупок, и хулиганы этим пользуются. Сегодня приехали мои друзья из Азербайджана, они привезли два макета памятника великого поэта, которые создали скульпторы из Баку. Мы планируем, что новый памятник будет из гранита либо из бронзы. Варианты все еще обсуждаются. А вам какой больше нравится?