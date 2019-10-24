В Дербенте намерены установить бюст азербайджанскому генералу Гусейну Расулбекову.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Дагестан", данный вопрос обсуждался на встрече мэра Хизри Абакарова с руководителем Хачмазского района Азербайджана Шамседдином Ханбабаевым.

Отмечается, что инициатива по установке бюста исходит от азербайджанской стороны, которая берет на себя расходы по его изготовлению, установке, а также благоустройству прилегающей территории.

Напомним, что с 1985 года одна из улиц Дербента носит имя Г.Расулбекова, именно на пересечении ее с улицей 345-ой Дагестанской стрелковой дивизии и планируется установить объект.

Х.Абакаров обещал содействие в реализации данного предложения.

Отметим, что Гусейн Расулбеков – уроженец Дербента, участвовал в Великой отечественной войне, после войны продолжил службу в Азербайджане, где впоследствии многие годы являлся главой министерства республики.