В декларации саммита Россия — Африка нет упоминания об Украине

В итоговой декларации саммита Россия — Африка нет положений, которые бы касались ситуации в Украине.

В итоговой декларации саммита Россия — Африка нет положений, которые бы касались ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из текста документа.

При этом отмечается, что в документе содержатся пункты о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики, в научно-технической, гуманитарной, а также других областях.

Напомним, что президент России Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия - Африка, а также план действий Форума партнерства Россия-Африка на 2023-2026 годы и несколько других документов.