В декабре в Украину поступило около 5 тысяч генераторов

В Украину в декабре передано около 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

В Украину в декабре передано около 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры страны.

"Россияне потерпели поражение на поле боя и оттого воюют с объектами гражданской инфраструктуры Украины. Однако это лишь консолидирует международную общественность в поддержке нашего народа. В декабре выделено около 5 тысяч, в начале года ожидаем еще 8 тысяч генераторов разной мощности дополнительно", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что полученные генераторы распределяются в соответствии с запросами и потребностями регионов - для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования.