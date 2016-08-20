В Дании учащиеся покидают школы, связанные с FETÖ

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Дании 40% школьников, обучающихся в связанных с террористической организацией FETÖ учебных заведениях, покинули места учебы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в основном учащихся лишились 7 связанных с FETÖ начальных школ, 4 лицея и 3 годичные школы-интернаты.

По информации, резкое сокращение числа школьников и студентов нанесет организации значительный материальный ущерб.

Датский телеканал TV2 распространил список указанных учебных заведений и имена покинувших их учащихся:

"Phoenix Okul" - 2 ученика, "Falster Okul" - 2, "Vesterborg Okul" - 3, "Özel Osterbro Okul" - 4, "Uluslararası Osterbro Okul" - 6, "Özel Hoje Taastrup Gymnasium" - 10, "Özel Kopenhag Gymnasium" - 15, "Özel Nilen Okul" - 20, "Salix Okul" - 30, "Özel Slagelse Okul" - 30, "Özel Hillerod Okul" - 41, "Özel Ballerup Okul" - 62, "HAY Okul" - 70, "Özel Hoje Taastrup Okul" - 71 учащихся.