В Дагестане завершился ремонт ПИДК на границе РФ с Азербайджаном

В Дагестане завершен ремонт ПИДК на границе с Азербайджаном по направлению на въезд в Россию.

В Дагестане завершен ремонт ПИДК на границе с Азербайджаном по направлению на въезд в Россию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ФГКУ Росгранстрой при Министерстве транспорта РФ.

Согласно информации, в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном завершились ремонтные работы по восстановлению портального инспекционно-досмотрового комплекса (ПИДК) по направлению на въезд в Россию.

Отмечается, что о завершении ремонтных работ ПИДК по направлению на выезд из России будет сообщено дополнительно в официальном телеграм-канале ФГКУ Росгранстрой.