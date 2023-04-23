В Дагестане зарегистрировали почти 200 случаев заболевания корью

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан сообщили, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан сообщили, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в управлении назвали эпидемиологическую ситуацию в Дагестане "напряженной, но контролируемой". Там заявили, что случаи заболевания регистрируются среди граждан, которые не были привиты от кори.

В управлении указали, что осложнение эпидситуации по коревой инфекции в регионе началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.

"Данные генотипирования свидетельствуют, что случаи заболевания связаны с завозом инфекции из-за пределов республики, а также с непривитыми лицами, прибывшими из стран ближнего зарубежья", - заключили в пресс-службе.