Наверх

В Дагестане заработал ПВР для граждан Азербайджана

​В Дагестане заработал ПВР для граждан Азербайджана

© РИА Новости

Пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса, заработал в Дагестане. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана, - сказали в пресс-службе. - В госпитале развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые".

В МЧС уточнили, что пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!