​В Дагестане заработал ПВР для граждан Азербайджана

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Пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса, заработал в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана, - сказали в пресс-службе. - В госпитале развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые".

В МЧС уточнили, что пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.