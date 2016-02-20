​В Дагестане задержаны четверо подозреваемых в пособничестве теракту у поста ДПС

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранители задержали четырех человек по делу о взрыве у поста ГИБДД в Дербентском районе Дагестана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Среди них двое предполагаемых пособников смертника, в доме которых при обысках обнаружили самодельные бомбы, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе проведения следственных действий задержаны четыре человека, в том числе двое из них, по предварительным данным, непосредственно помогали смертнику совершить подрыв", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что при проведении обысков в их домах были обнаружены самодельные взрывные устройства.

Взрыв прогремел около Джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе в понедельник утром при проверке полицейскими подозрительного автомобиля. По разным данным, погибли два или три человека, ранены 17.