В Дагестане задержаны 12 человек, планировавших теракт

Правоохранители задержали в Дагестане 12 членов законспирированной ячейки, которые планировали совершить крупный теракт.

Правоохранители задержали в Дагестане 12 членов законспирированной ячейки, которые планировали совершить крупный теракт.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, которые планировали осуществить крупный террористический акт", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, 2 собранных самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом 1 тыс. кг, боеприпасы.

По факту возбуждено уголовное дело.