В Дагестане задержали подростка за ложный звонок о минировании ТЦ

Силовики в Дагестане задержали 14-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании торгового центра в Махачкале.

Силовики в Дагестане задержали 14-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании торгового центра в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД Дагестана.

"Сотрудниками ОБК МВД Дагестана совместно с коллегами из УФСБ по республике задержан 14-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании одного из торговых центров в Махачкале. В апреле этого года школьник позвонил в торговый комплекс и сообщил, что в здании заложены взрывные устройства. В результате никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток сознался и рассказал, что выдал себя за другого, используя личные данные своего друга.