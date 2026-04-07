Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    • 07 апреля, 2026
    • 18:12
    В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера

    В Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи масштабными паводками.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков.

    "Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера", - сказал он.

    Отмечается, что ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Куренков отметил, что более 2 тыс. домов все еще остаются подтопленными в 10 населенных пунктах Дагестана.

    По словам главы региона Сергея Меликова, до 1,5 млн жителей республики попали в зону ЧС из-за масштабных наводнений.

    "Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попали до 1,5 млн жителей республики. При этом проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей", - сказал он.

    На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов и приусадебных участков, смыто несколько мостов. Согласно официальным данным МЧС, погибли шесть человек, из них трое детей.

    Дагестан Владимир Путин Александр Куренков Сергей Меликов МЧС РФ
    Dağıstanda regional xarakterli fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub

