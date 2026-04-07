В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера

В Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи масштабными паводками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков.

"Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера", - сказал он.

Отмечается, что ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Куренков отметил, что более 2 тыс. домов все еще остаются подтопленными в 10 населенных пунктах Дагестана.

По словам главы региона Сергея Меликова, до 1,5 млн жителей республики попали в зону ЧС из-за масштабных наводнений.

"Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попали до 1,5 млн жителей республики. При этом проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей", - сказал он.

На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов и приусадебных участков, смыто несколько мостов. Согласно официальным данным МЧС, погибли шесть человек, из них трое детей.