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    В Дагестане возбуждено уголовное дело против убийцы сотрудника Росгвардии и местного жителя

    В преступлении подозревают сотрудника полиции

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии и местного жителя, в данном преступлении подозревают полицейского.

    Как передает Report, об этом ТАСС в субботу сообщил представитель пресс-службы республиканского СУ СКР.

    "Дело возбуждено по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц", - сообщил собеседник агентства.

    По версии следствия, 9 марта на окраине села Герга Каякентского района старший сержант полиции в ходе скандала выстрелил в двух человек - сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану и жителя Махачкалы. Оба мужчины скончались на месте. 

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