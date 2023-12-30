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В Дагестане в результате ЧП в многоквартирном доме госпитализировали четырех человек

В Дагестане в результате ЧП в многоквартирном доме госпитализировали четырех человек Четыре человека госпитализировали после инцидента в многоквартирном доме в городе Дагестанские Огни.
В регионе
30 декабря 2023 г. 15:28
В Дагестане в результате ЧП в многоквартирном доме госпитализировали четырех человек

Четыре человека госпитализировали после инцидента в многоквартирном доме в городе Дагестанские Огни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пострадали пять человек, из них один от госпитализации отказался, четверо доставлены в центральную городскую больницу, их состояние уточняется", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, взрыв газовоздушной смеси произошел 30 декабря на улице Некрасова в десятиэтажном многоквартирном доме на четвертом этаже без последующего горения.

Прокуратура республики организовала проверку.

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