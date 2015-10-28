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    В Дагестане в ходе перестрелки ликвидированы трое боевиков

    Правоохранители остановили автомобиль для досмотра документов, находившиеся в нем лица открыли огонь по силовикам

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Дагестане в ходе перестрелки с силовиками ликвидированы трое боевиков. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил источник в правоохранительных органах республики.

    Инцидент произошел в ночь на среду, 28 октября, на окраине села Чабанмахи Буйнакского района, где ведут службу приданные силы.

    Правоохранители остановили автомобиль для досмотра документов, находившиеся в нем лица открыли огонь по силовикам. Ответным огнем они были ликвидированы.

    Установить личности нападавших не удалось, так как автомобиль, в котором находились бандиты, сгорел.

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