В Дагестане в ходе перестрелки ликвидированы трое боевиков

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Дагестане в ходе перестрелки с силовиками ликвидированы трое боевиков. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил источник в правоохранительных органах республики.

Инцидент произошел в ночь на среду, 28 октября, на окраине села Чабанмахи Буйнакского района, где ведут службу приданные силы.

Правоохранители остановили автомобиль для досмотра документов, находившиеся в нем лица открыли огонь по силовикам. Ответным огнем они были ликвидированы.

Установить личности нападавших не удалось, так как автомобиль, в котором находились бандиты, сгорел.