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В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погибли три человека

В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погибли три человека Три человека погибли и еще один человек пострадал в результате ДТП в Бабаюртовском районе Республики Дагестан РФ.
В регионе
2 июня 2024 г. 21:49
В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погибли три человека

Три человека погибли и еще один человек пострадал в результате ДТП в Бабаюртовском районе Республики Дагестан РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД Дагестана.

"Свадебный кортеж закончился трагедией. Сегодня в Бабаюртовском районе, 21-летний местный житель управляя автомобилем "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "ГA3 3302-02" под управлением 58-летнего жителя Хасавюртовского района. В результате ДТП на месте скончались три человека - водитель "Лада Гранта" и его два пассажира - 21 и 22-летние местные жители. Еще один пассажир "Гранты", местный житель, доставлен в ЦРБ Бабаюртовского района", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре республики, в связи с этим ДТП организована проверка, в ходе которой "будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения".

"Поставлен на контроль ход расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ", - добавили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

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