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В Дагестане установят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

В Дагестане установят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву В центре Махачкалы установят памятник выдающемуся политическому деятелю Гейдару Алиеву.
В регионе
13 июля 2023 г. 15:04
В Дагестане установят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

В центре Махачкалы установят памятник выдающемуся политическому деятелю Гейдару Алиеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву", - отмечается в сообщении.

В настоящее время жители Дагестана выбирают один из двух предложенных вариантов памятников.

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