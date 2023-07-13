В Дагестане установят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

В центре Махачкалы установят памятник выдающемуся политическому деятелю Гейдару Алиеву.

В центре Махачкалы установят памятник выдающемуся политическому деятелю Гейдару Алиеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"На территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву", - отмечается в сообщении.

В настоящее время жители Дагестана выбирают один из двух предложенных вариантов памятников.