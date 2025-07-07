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В Дагестане упразднили управление госсекретаря республики

В Дагестане упразднили управление госсекретаря республики Управление по обеспечению деятельности государственного секретаря Дагестана расформировано после освобождения от должности Магомед-Султана Магомедова, в отношении которого ранее проводились следственные действия.
В регионе
7 июля 2025 г. 11:40
В Дагестане упразднили управление госсекретаря республики

Управление по обеспечению деятельности государственного секретаря Дагестана расформировано после освобождения от должности Магомед-Султана Магомедова, в отношении которого ранее проводились следственные действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

"Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Дагестана упразднено", - говорится в сообщении.

Магомедов был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. 26 июня он был отпущен под подписку о невыезде.

В этот же день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к Магомедову и его родственникам. Иск связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт", ныне преобразованного в ОАО "Каспетролсервис". 1 июля в администрации главы Дагестана сообщили, что Магомедов был освобожден от должности госсекретаря Дагестана, которую он занимал с 2021 года.

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