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    В Дагестане уничтожены двое боевиков

    Обстоятельства произошедшего выясняются

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Двое боевиков уничтожены в перестрелке с силовиками в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

    "В городе Хасавюрте при отработке оперативной информации силовики вступили в перестрелку с боевиками, двое бандитов были убиты", - сообщил источник.

    По его словам, по предварительным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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