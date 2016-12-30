В Дагестане уничтожены двое боевиков

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Двое боевиков уничтожены в перестрелке с силовиками в Дагестане.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"В городе Хасавюрте при отработке оперативной информации силовики вступили в перестрелку с боевиками, двое бандитов были убиты", - сообщил источник.

По его словам, по предварительным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.