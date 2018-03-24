 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дагестане уничтожен боевик

    © Foto: RİA "Novosti"

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован боевик.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в субботу в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Ранее представитель оперативного штаба НАК в республике сообщил агентству о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. По его словам, поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.

    По данным агентство ТАСС со ссылкой на НАК, нейтрализованный в ходе КТО в Дагестане боевик был связан с ИГ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi