В Дагестане уничтожен боевик

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован боевик.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в субботу в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее представитель оперативного штаба НАК в республике сообщил агентству о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. По его словам, поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.

По данным агентство ТАСС со ссылкой на НАК, нейтрализованный в ходе КТО в Дагестане боевик был связан с ИГ.