​В Дагестане убиты директора школы,еще двое, среди погибших полицейский

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Неизвестные в Дагестане близ селения Сергокала убили двух мужчин, один из которых является полицейским.

"Двое неизвестных нанесли несколько огнестрельных ранений двух мужчинам, один из которых является сотрудником полиции. От полученных ранений они скончались на месте.

Бандиты скрылись на машине убитых", —как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В УМВД Дагестана подтвердили факт убийства. "Обнаружены два тела близ селения Сергокала. Предположительно, одно из них принадлежит полицейскому", — рассказали в ведомстве.

Неизвестные в Дагестане убили директора школы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестные нанесли несколько ножевых ранений директору среднеобразовательной школы в дагестанском селении Губден Карабудахкентского района", — сообщил собеседник агентства.

Факт подтвердили в МВД Дагестана, не уточняя подробностей.