В Дагестане у пяти человек сибирская язва

В Дагестане за последние три дня зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой

В Дагестане за последние три дня зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь. Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания, говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, предположительно, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота, проводится эпидрасследование.

Круг лиц, имеющих одинаковый риск инфицирования, составляет 14 человек.

Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане был зарегистрирован в октябре 2019 года, тогда выявили 4 случая инфицирования.