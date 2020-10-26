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В Дагестане у пяти человек сибирская язва

В Дагестане у пяти человек сибирская язва В Дагестане за последние три дня зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой
В регионе
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26 октября 2020 г. 20:05
В Дагестане у пяти человек сибирская язва

В Дагестане за последние три дня зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь. Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания, говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, предположительно, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота, проводится эпидрасследование.

Круг лиц, имеющих одинаковый риск инфицирования, составляет 14 человек.

Последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане был зарегистрирован в октябре 2019 года, тогда выявили 4 случая инфицирования.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda qarayaraya 5 yoluxma faktı qeydə alınıb

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