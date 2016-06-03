В Дагестане таможенники изъяли у гражданина Азербайджана партию из незадекларированных iPhone 5S

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ На таможенном посту в Магарамкентском районе Дагестана у гражданина Азербайджана обнаружены и изъяты недекларированные мобильные телефоны iPhone 5S и аксессуары к ним, передает Report со ссылкой на РИА "Дагестан".

"При проверке ручной клади и багажа физических лиц, следовавших из России в Азербайджан, у гражданина Азербайджана обнаружены недекларированные таможенному органу мобильные телефоны марки iPhone 5S в количестве 11 штук и аксессуары к ним - переходники в количестве 22 штуки, адаптеры в количестве 12 штук", – сказал собеседник агентства в дагестанской таможне.

Данный товар внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России, в ходе расследования дела об административном правонарушении и по результатам проведенной экспертизы будет установлено, являются ли изъятые телефоны контрафактными.