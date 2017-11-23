В Дагестане столкнулись два автомобиля, три человека погибли

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Карабудахкентском районе в Дагестане столкнулись два легковых автомобиля, в результате которого три человека погибли, еще шесть пострадали, в том числе ребенок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Состояние троих пострадавших, в том числе женщины, оценивается как тяжелое. Состояние остальных, в том числе ребенка, оценивается как средней степени тяжести", - сообщил представитель регионального Минздрава.

Он отметил, что все пострадавшие находятся в разных больницах республики.