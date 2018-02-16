 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дагестане собаки насмерть загрызли ребенка

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Дагестане сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как в поселке Семендер на улице Сулакская был найден четырехлетний мальчик с многочисленными рваными ранами, сообщает Report со ссылкой на сайт Следственного комитета республики.

    15 февраля ребенок ненадолго остался без присмотра, вышел за ворота дома и пропал. Родители несколько часов искали его, а затем обратились в полицию.

    "Примерно в 23 часа 30 минут ребенок с множественными рваными ранами на теле обнаружен в 800 метрах от дома. Смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак", - говорится в заявлении ведомства.

    В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi