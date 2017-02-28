В Дагестане силовики ликвидировали мужчину, открывшего по ним огонь

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Силовики ликвидировали мужчину в Дагестане, открывшего по ним огонь из заброшенного здания, где был найден схрон с оружием и боеприпасами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженный инцидент произошел в понедельник в Буйнакском районе Дагестана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"В ходе проверки информации о нахождении схрона с оружием и боеприпасами в заброшенном домовладении, расположенном на окраине села Карамахи, мужчина из автомата, находившегося в указанном схроне, открыл огонь в сторону сотрудников. Ответной стрельбой он был нейтрализован. Среди сотрудников никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Личность мужчины устанавливается.