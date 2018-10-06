В Дагестане семь человек пострадали при наезде "Газели" на корову

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель регионального Минздрава.

"Газель" совершила наезд на корову, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате аварии тяжелых пострадавших нет, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.