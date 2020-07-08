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В Дагестане растет площадь лесных пожаров

В Дагестане растет площадь лесных пожаров Площадь лесных пожаров в Дагестане возросла до 140 гектаров
В регионе
8 июля 2020 г. 20:30
В Дагестане растет площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Дагестане возросла до 140 гектаров, с огнем борются вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС,. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области, откуда прибыл самолет.

Как сообщало ГУМЧС России по Дагестану, 6 июля лесные пожары охватили порядка 130 гектаров в пригородах Махачкалы и Карабудахкентском районе. В тушении огня были задействованы порядка 230 человек и около 30 единиц техники.

"На сегодняшний день площадь пожаров на землях лесного фонда в республике Дагестан составляет 140 гектаров", - сказал представитель ростовского ГУМЧС.

"Авиация МЧС России работает по тушению наиболее сложных участков в труднодоступной горной местности. Полеты осуществляются при высокой температуре воздуха, техника работает на пределе своих возможностей", – добавили в областном МЧС.

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