В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Агульском районе Дагестана.

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Агульском районе Дагестана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08:47 в Агульском районе в 14 км от населенного пункта Яркуг на глубине 16 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6", - говорится в сообщении.

Толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов республики. Информация о разрушениях в спасательные службы не поступала.