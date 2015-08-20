В Дагестане произошло вооруженное столкновение

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В результате столкновений, произошедших в районе Табасаран в Дагестане, убиты 3 человека. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, cогласно сообщению сил безопасности Дагестана, в результате перестрелки между силами безопасности и членами незаконной организации, возникшей в ходе антитеррористической операции в районе Табасаран, когда силовики пытались преградить путь одному автомобилю, убиты 3 человека.

В ходе столкновения автомобиль сгорел вместе с телами боевиков, работы по идентификации убитых продолжаются.