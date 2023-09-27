В Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены.

Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Сегодня в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе убитых сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В розыск объявлен 26-летний житель села Леваши Гусенгаджиев Багаудин Магомедович.