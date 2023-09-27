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В Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены.
В регионе
27 сентября 2023 г. 22:20
В Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, еще несколько человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Сегодня в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе убитых сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В розыск объявлен 26-летний житель села Леваши Гусенгаджиев Багаудин Магомедович.

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