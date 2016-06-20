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    В Дагестане проходят учения

    ​Более 500 мотострелков подняты по тревоге в рамках учений

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Подразделения мотострелковой бригады в Дагестане cегодня утром были подняты по тревоге для проведения учений, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Привлечены свыше 500 человек личного состава, и задействовано более 150 единиц военной техники", - уточнили в пресс-службе Южного военного округа России.

    Военные преодолели около 50 км до полигона Аданак, где им предстоит блокировать и нейтрализовать условные незаконные вооруженные формирования.

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